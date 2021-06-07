В киевском офисе Nestle якобы уволили работника за украинский язык

В Киеве в офисе компании Nestle якобы уволили работника за украинский язык. Он рассказал собственную историю и утверждает, что здесь языком общения является русский. П для тех, кто требует пользоваться государственным языком, создали субъективную форму оценки квалификации.

В Nestle не комментируют случай с увольнением. Впрочем, в компании отметили, что во внешней и корпоративной коммуникации используют украинский язык.

Важно В закон о языке хотят внести изменения: какие и зачем

Киевский офис подчиняется Москве

Артем Кравченко работал в этой компании и заявляет, что его уволили именно из-за украинского языка. Об этом сообщают в Общественной организации "Моя мовна стійкість".

Кравченко говорит, что сразу после трудоустройства понял, что "язык общения в компании русский". Он самостоятельно пытался инициировать переход на украинский язык в деловой переписке и во время тренингов, но руководство его письма и просьбы игнорировало. Кравченко объясняет это тем, что киевский офис компании подчиняется Москве.

Украина и Молдова принадлежат к макрорегиону, главный офис которого в Москве. Нам указывали, чтобы мы делали перевод с украинского на русский некоторых материалов в рабочем процессе, некоторые тренинги проводились офисом в Москве, на которых мы обязаны присутствовать,

– рассказал он.

Настойчиво рекомендуют понимать русский

Также, по его словам, работникам настойчиво рекомендовали "понимать русский", потому что им планировали доносить "важную информацию".

Кравченко говорит, что в ответ на его недовольство и других работников компания ввела "субъективную форму оценивания квалификации". В частности, на тестах занижала оценки людям, требовавшим общения на украинском. Также он утверждает, что высшее руководство компании игнорировало проблему.

Кравченко заявил, что эту новую систему оценивания использовали, чтобы его уволить.

Объяснение Nestle

На своей странице в Instagram представители компании сообщили, что Nestle использует в корпоративных коммуникациях и учебных материалах украинский или английский язык, а во внешней коммуникации — исключительно украинский.

Мы ведем бизнес в полном соответствии с местным законодательством и стандартами Nestle. В Украине в корпоративных коммуникациях, учебных материалах мы используем государственный украинский язык и английский, как язык международного общения. Вся внешняя коммуникация Nestle в Украине производится исключительно на украинском языке,

– подчеркнули в компании.

Заметим, этот комментарий был опубликован под видео, где работники Nestle присоединились к празднованию Дня вышиванки.

Кстати В Киеве в киосках "Пресса" и на раскладках продают лишь 11% украиноязычных медиа, – Креминь

Сайт 24 канала обратился в пресс-службу компании, чтобы получить дополнительные объяснения относительно утверждений Артема Кравченко.

Украинский язык в Украине: главное

Закон о языке вступил в силу в июле 2019 года. Исключение составляли отдельные положения.

16 января 2021 года вступила в силу статья этого документа, согласно которой все заведения обслуживания и сферы услуг должны общаться с клиентами исключительно на украинском языке.

Кроме того, в июне 2019 года обнародовали окончательную редакцию нового "Украинского правописания". Прежде всего изменилось написание некоторых слов и ввели феминитивы.



Что предусматривает закон о языке / Инфографика 24 канала