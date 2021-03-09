Почти на 2 месяца: в Киеве ограничат движение на Кольцевой дороге
Коммунальщики начали проводить плановый ремонт путепровода на пересечении Кольцевой дороги и проспекта Леся Курбаса. Из-за этого движение транспорта вынужденно ограничили.
Источник:КГГА
Как отметили в компании "Киевавтодор", первый этап ремонтных работ должен закончиться до 30 апреля. По крайней мере именно после этой даты движение должны окончательно восстановить.
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Коммунальщики также утверждают, что почти два месяца жителям Киева придется терпеть неудобства только через первый запланированный этап ремонта.
Обновят и тротуары
Судя по всему, ограничения на передвижение по путепроводу будут касаться также и пешеходов. Поскольку по планам у "Киевавтодора" не только ремонт проезжей части, но и тротуаров.
Сейчас подрядчики работают над обновлением деформационных швов.
Работы продолжаются и в направлении улицы Заболотного, а также в направлении проспекта Палладина. Движение транспорта частично ограничено. "Киевавтодор" извиняется за неудобства,
– отметили коммунальщики.
Место, где будут ремонтировать путепровод на Кольцевой / Иллюстрация Киевавтодора
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