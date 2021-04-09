Самый загруженный мост Киева снова будут ремонтировать: движение Южным надолго ограничат
Очередные противоаварийные работы будут проводить в Киеве на Южном мосту. Из-за этого сотни тысяч жителей столицы в очередной раз будут вынуждены терпеть неудобства.
Источник:Киевавтодор
Как отметили в Киевавтодоре, начало противоаварийных работ запланировано на 22:00 9 апреля. Продлятся они все выходные. Поэтому, скорее всего, Южный мост будет встречать автомобилистов затором и в субботу, и в воскресенье.
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Коммунальщики отмечают, что после реализации запланированного плана, при проезде через Южный не будут возникать столь серьезные задержки.
Движение откроют 12 апреля
- Ремонтные работы необходимы, поскольку деформационные швы моста не выдерживают нагрузки и выходят из строя.
- Работать коммунальщики будут в направлении Левого берега.
- Закончить ремонт дорожники хотят в 5:00 12 апреля. Так, уже в следующий понедельник автомобилисты смогут ехать по всем полосам объекта.
Поскольку обновить швы без ограничения движения невозможно, в Киевавтодоре сознательно решили работать именно на выходные. Поскольку только в субботу и воскресенье в городе наблюдается значительно меньший трафик.
В Киеве снова ограничат движение по Южному мосту / Иллюстрация Киевавтодора
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