Очередные противоаварийные работы будут проводить в Киеве на Южном мосту. Из-за этого сотни тысяч жителей столицы в очередной раз будут вынуждены терпеть неудобства.

Как отметили в Киевавтодоре, начало противоаварийных работ запланировано на 22:00 9 апреля. Продлятся они все выходные. Поэтому, скорее всего, Южный мост будет встречать автомобилистов затором и в субботу, и в воскресенье.

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Коммунальщики отмечают, что после реализации запланированного плана, при проезде через Южный не будут возникать столь серьезные задержки.

Движение откроют 12 апреля

Ремонтные работы необходимы, поскольку деформационные швы моста не выдерживают нагрузки и выходят из строя.

Работать коммунальщики будут в направлении Левого берега.

Закончить ремонт дорожники хотят в 5:00 12 апреля. Так, уже в следующий понедельник автомобилисты смогут ехать по всем полосам объекта.

Поскольку обновить швы без ограничения движения невозможно, в Киевавтодоре сознательно решили работать именно на выходные. Поскольку только в субботу и воскресенье в городе наблюдается значительно меньший трафик.



В Киеве снова ограничат движение по Южному мосту / Иллюстрация Киевавтодора