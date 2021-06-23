В Киеве ограничили работу 2 вокзала из-за сообщения о заминировании

В Киеве 23 июня ограничили работу двух железнодорожных вокзалов – Центрального и Южного из-за сообщения о якобы заминировании. В ведомстве уверяют, что все поезда курсируют по графику.

В Укрзализныце рассказали, что продолжают проводить посадку и высадку пассажиров. Однако происходит это через прилегающие к центральному зданию переходы.

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Недавно взрывчатку искали и в "Борисполе"

Отметим, что недавно взрывчатку искали и в аэропорту "Борисполь". 17 июня поступило сообщение о якобы заминировании одного из самолетов. При этом в письме не указали, о каком транспортном средстве говорится.

В этот самый день "минировали" и станции киевского метрополитена. Говорится о "Крещатике", "Золотых воротах", "Дворце спорта", "Университете". Не поленились сообщить о якобы взрывчатке и на Центральном железнодорожном вокзале. Взрывных устройств нигде не нашли.