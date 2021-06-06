Один из них – 59-летний охранник торгово-развлекательного центра. У него был сообщник.
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Как произошло задержание
Оперативный покупатель приобрел у мужчины:
- пистолет "ПМ";
- пистолет "Наган";
- более 70 боеприпасов к ним;
- взрывчатое вещество на общую сумму 1800 долларов США.
Именно во время очередной реализации злоумышленника задержали
Изъяли десятки боеприпасов
В доме мужчины и его 54-летнего сообщника правоохранители провели обыски. Они изъяли более 100 боеприпасов к огнестрельному оружию и гранатометов.
Оружие, которое изъяли правоохранители / Фото Киевской городской прокуратуры
Злоумышленникам готовят подозрение и меру пресечения в виде содержания под стражей.