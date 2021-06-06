В Киеве охранник ТРЦ и его сообщник незаконно торговали оружием: их задержали

6 июня 2021 , 10:03
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Источник:

Киевская городская прокуратура

В Киеве 2 мужчин хранили и незаконно продавали огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Их уже задержали правоохранители. Известно, что оба злоумышленника являются жителями столицы.

Один из них – 59-летний охранник торгово-развлекательного центра. У него был сообщник.

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Как произошло задержание

Оперативный покупатель приобрел у мужчины:

  • пистолет "ПМ";
  • пистолет "Наган";
  • более 70 боеприпасов к ним;
  • взрывчатое вещество на общую сумму 1800 долларов США.

Именно во время очередной реализации злоумышленника задержали

Изъяли десятки боеприпасов

В доме мужчины и его 54-летнего сообщника правоохранители провели обыски. Они изъяли более 100 боеприпасов к огнестрельному оружию и гранатометов.


Оружие, которое изъяли правоохранители / Фото Киевской городской прокуратуры

Злоумышленникам готовят подозрение и меру пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: Тетяна Пасічник