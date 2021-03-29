На Одесской площади в Киеве коммунальщики организуют новую схему движения, связанную с ремонтом на путепроводе Большой Кольцевой дороги.

Ремонт на этом участке дороги начнется с работы на путепроводе возле Одесской площади. Из-за этого на проезжую часть уже нанесли временную разметку.

Смотрите также Стоимость проезда в маршрутках Киева повысят уже на этой неделе

Кроме того, вскоре кольцевую дорогу начнут достраивать усилиями "Укравтодора". Да, за несколько лет киевляне, вероятно, смогут пользоваться еще одним мостом через Днепр.

Будут ремонтировать участки, которые ранее Киеву не принадлежали

Огромные проблемы с качеством дорожного покрытия на части Кольцевой дороги были обусловлены тем, что большой участок трассы не находился на балансе города.

Компании, которые должны заботиться о дороге, никак не ремонтировали свои участки. Лишь в 2020 году чиновники смогли забрать дорогу в свое подчинение.

Недавно "Киевавтодор" объявил тендер на проведение капремонта Кольцевой дороги. Ту часть, которая раньше была на балансе столицы, уже отремонтировали. Теперь очередь за восстановлением недавно полученных Киевом участков.

В рамках масштабного ремонта дорожники должны построить систему ливнестоков, обустроить новые коллекторы, а также полностью заменить асфальтовое покрытие. Скорее всего, его сделают из специальных материалов, которые используют на аэродромах.

Смотрите видео о реконструкции Киевской кольцевой дороги: