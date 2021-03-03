Шел на разворот из крайней правой: в Киеве на Окружной случилось серьезное ДТП
Водитель белой машины решил пойти на разворот с нарушением правил / https://www.facebook.com/kyivpatrol
Из-за совершенно дерзкого нарушения правил дорожного движения одним из водителей 3 марта на Окружной дороге в Киеве произошло столкновение двух легковушек.
Источник:dtp.kiev.ua
По предварительным данным, в результате аварии чудом никто не пострадал. Однако машины требуют немалого ремонта.
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На месте происшествия работали полицейские, выясняющие все обстоятельства произошедшего.
Что известно об аварии на Окружной дороге в Киеве
- Авария произошла неподалеку от проспекта Леся Курбаса.
- Согласно записи ДТП, которую сделал видеорегистратор одного из водителей, во время довольно оживленного движения владелец легковушки решил пойти на разворот с крайней правой полосы.
- Вынырнув из-под автобуса, легковушка пронеслась мимо фургона и неожиданно для остальных участников движения оказалась в левой полосе.
- В это время по ней на большой скорости ехал другой автомобиль, владелец которого ничего не мог сделать, чтобы избежать столкновения.
Движение на участке, где произошла авария, было затруднено в течение нескольких часов, поскольку своим ходом одна из машин поехать после столкновения уже не смогла.
Смотрите видео аварии на Окружной дороге Киева:
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