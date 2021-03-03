Из-за совершенно дерзкого нарушения правил дорожного движения одним из водителей 3 марта на Окружной дороге в Киеве произошло столкновение двух легковушек.

По предварительным данным, в результате аварии чудом никто не пострадал. Однако машины требуют немалого ремонта.

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На месте происшествия работали полицейские, выясняющие все обстоятельства произошедшего.

Что известно об аварии на Окружной дороге в Киеве

Авария произошла неподалеку от проспекта Леся Курбаса.

Согласно записи ДТП, которую сделал видеорегистратор одного из водителей, во время довольно оживленного движения владелец легковушки решил пойти на разворот с крайней правой полосы.

Вынырнув из-под автобуса, легковушка пронеслась мимо фургона и неожиданно для остальных участников движения оказалась в левой полосе.

В это время по ней на большой скорости ехал другой автомобиль, владелец которого ничего не мог сделать, чтобы избежать столкновения.

Движение на участке, где произошла авария, было затруднено в течение нескольких часов, поскольку своим ходом одна из машин поехать после столкновения уже не смогла.

Смотрите видео аварии на Окружной дороге Киева: