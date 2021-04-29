Мужчина в реанимации: в Киеве на Окружной KIA вылетела с дороги и снесла велосипедиста – фото
Ужасная авария случилась на перекрестке Кольцевой дороги и Минского шоссе в Киеве. 29 апреля KIA на большой скорости сбила велосипедиста и вылетела с проезжей части на бетонный отбойник.
Источник:Киев оперативный
На месте происшествия работали медики скорой и следователи. Полицейские пытаются выяснить все обстоятельства ДТП и установить личность пострадавшего. Велосипедиста госпитализировали в критическом состоянии.
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По факту аварии с пострадавшими открыли уголовное производство.
Мог ехать с бешеной скоростью
- Авария произошла около 19:00. По предварительным данным, легковушка двигалась со стороны Пуща Водицы.
- Водитель KIA не справился с управлением и снес велосипедиста. После удара машина залетела на бетонный отбойник.
- Очевидцы инцидента утверждают, что за несколько минут до аварии владелец KIA пролетел по Кольцевой со скоростью почти 150 километров в час.
Правоохранители и активисты ищут свидетелей самого столкновения автомобиля и велосипедиста.
Находился ли владелец иномарки в трезвом состоянии, неизвестно. Также не понятно, задержали ли его полицейские.
Смотрите фото с места ужасной аварии на Кольцевой дороге в Киеве / Фото dtp.kiev.ua и "Киева оперативного"
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