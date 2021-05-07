По состоянию на 6 мая было 622 новых инфицированных человек. Всего COVID-19 в столице уже заболело 197 968 человек.
К теме В Украине за сутки коронавирусом заболело более 8 тысяч человек
Сколько умерли
За минувшие сутки, к сожалению, в Киеве от COVID-19 умерли 30 человек. Всего с начала эпидемии болезнь не смогли преодолеть 4 750 человек.
Сколько выздоровели
По данным СНБО за минувшие сутки выздоровели 1 303 пациента. В общем – 126 618.
Киевщина
На Киевщине в сутки выявлено 366 случаев – с начала эпидемии зафиксировано 119 980 случаев заболевания.
Прививки
По информации, которую предоставляет Максим Степанов, в Киеве за минувшие сутки сделали всего 6 026 прививок. В общем – 893 299. В Киевской области провакцинировано 3 557 человек в сутки (всего 49 946).
В Украине
Также министр здравоохранения приводит общую статистику в Украине за сутки. Обнаружили 8 404 инфицированных человека, среди них – 353 ребенка и 185 медработников.
За минувшие сутки обнаружили более чем на 2 тысячи инфицированных меньше.