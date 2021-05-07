По состоянию на 6 мая было 622 новых инфицированных человек. Всего COVID-19 в столице уже заболело 197 968 ​​человек.

К теме В Украине за сутки коронавирусом заболело более 8 тысяч человек

Сколько умерли

За минувшие сутки, к сожалению, в Киеве от COVID-19 умерли 30 человек. Всего с начала эпидемии болезнь не смогли преодолеть 4 750 человек.

Сколько выздоровели

По данным СНБО за минувшие сутки выздоровели 1 303 пациента. В общем – 126 618.

Киевщина

На Киевщине в сутки выявлено 366 случаев – с начала эпидемии зафиксировано 119 980 случаев заболевания.

С начала эпидемии выздоровели от коронавируса 104 067 человек (за сутки 1 420), к сожалению 30 человек умерли за сутки – всего с начала эпидемии болезнь не смогли преодолеть 2 458 человек.

Прививки

По информации, которую предоставляет Максим Степанов, в Киеве за минувшие сутки сделали всего 6 026 прививок. В общем – 893 299. В Киевской области провакцинировано 3 557 человек в сутки (всего 49 946).

В Украине

Также министр здравоохранения приводит общую статистику в Украине за сутки. Обнаружили 8 404 инфицированных человека, среди них – 353 ребенка и 185 медработников.

За минувшие сутки обнаружили более чем на 2 тысячи инфицированных меньше.