В Киеве на Троещине кто-то довольно интересно решил оградить яму на асфальте – поставили 2 старых стула и обмотали лентой. В соцсетях смеются над такой формой решения проблем города.

Фото обнародовала пользовательница инстаграма Мария Брусиловская. Девушка пошутила, что такую инсталляцию могла бы сделать известная сербская художница Марина Абрамович. Об этом сообщает сайт 24 канала.

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Также Мария предложила название инсталляции – "необратимость".

А еще она спросила у своих подписчиков как бы они "окрестили" такую "работу". Вот ответы:

"Между нами пропасть и кромешная тьма бетона"

"Локдаун – держи дистанцию"