Оскверненный артобьект увидели работники Киевавтодора из Шевченковского района столицы, которые утром убирали переход. Дорожники обратились в полицию.

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Можно ли будет отмыть переход, но при этом не уничтожить рисунок на стенах, – неизвестно.

Злоумышленников разыскивают



На стенах перехода нарисовали оскорбительные надписи / Фото Киевавтодора

На месте происшествия работают следователи, которые собирают вещественные доказательства и пытаются найти преступников, причастных к осквернению "Подземной безысходности".

На стенах подземного перехода, где художник изобразил 98 тюремных дверей, неизвестные написали нецензурные фразы и рисунки.

Как именно квалифицировали произошедшее правоохранители, пока неизвестно.



Смогут ли коммунальщики убрать надписи со стен без повреждения объекта – неизвестно / Фото Киевавтодора

Артобъект символизирует печальную судьбу жителей Крыма, которых оккупанты отправили за решетку из-за гражданской позиции или религиозных взглядов.