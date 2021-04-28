В Киеве все-таки ослабляют карантин. Об этом сообщил Виталий Кличко 28 апреля во время брифинга.

Мэр сообщил, что локдаун не продолжат. С 1 мая в столице будет действовать смягченный карантин.

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движение наземного общественного транспорта и метро – будет работать в обычном режиме (с соблюдением определенных норм)

работу заведений торговли

торгово-развлекательных центров

рынков

ярмарок

заведений общественного питания

спортивных залов и фитнес-центров

Центры предоставления административных услуг будут работать по предварительной записи через электронные сервисы.

Образование

5 мая город возобновит учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях. Также в столице возобновят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.

Контроль за соблюдением карантинных правил на улицах города будет усилен. Будут организованы дополнительные патрули Национальной полиции и Муниципальной охраны.