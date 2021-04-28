В Киеве ослабляют карантин, – Кличко
В Киеве все-таки ослабляют карантин. Об этом сообщил Виталий Кличко 28 апреля во время брифинга.
Источник:24 канал
Мэр сообщил, что локдаун не продолжат. С 1 мая в столице будет действовать смягченный карантин.
К теме Когда в Киеве закончится локдаун: что говорят власти и эксперты
Локдаун в Киеве отменили: что разрешат
- движение наземного общественного транспорта и метро – будет работать в обычном режиме (с соблюдением определенных норм)
- работу заведений торговли
- торгово-развлекательных центров
- рынков
- ярмарок
- заведений общественного питания
- спортивных залов и фитнес-центров
Центры предоставления административных услуг будут работать по предварительной записи через электронные сервисы.
Образование
5 мая город возобновит учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях. Также в столице возобновят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.
Контроль за соблюдением карантинных правил на улицах города будет усилен. Будут организованы дополнительные патрули Национальной полиции и Муниципальной охраны.
Поделиться новостью