Бил до смерти: в Киеве вынесли приговор мужчине, который убил 6-летнего мальчика
37-летний уроженец Волыни получил 13 лет заключения. Он совершили жестокое убийство ребенка в Деснянском районе Киева.
Источник:Прокуратура Киева
Судьи признали мужчину виновным. Однако, несмотря на отягчающие обстоятельства, максимально возможного срока наказания для него не выбрали. Почему судьи решили приговорить преступника именно к 13 годам, неизвестно.
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Как отметили в прокуратуре Киева, мужчину признали виновным в умышленном убийстве малолетнего ребенка, которое он совершил 25 июня 2020 года.
Что известно об убийстве 6-летнего мальчика в Киеве
- Следователи выяснили, что мужчина жестоко расправился с ребенком своей знакомой на улице Шолом-Алейхема.
- Во время застолья в квартире в компании нескольких мужчин и матери умершего, злоумышленник пошел в соседнюю комнату. Там спали мальчики 6 и 9 лет.
- Пьяный мужчина схватил младшего и начал бить его.
- В следствии открытой черепно-мозговой травмы, переломов и ушибов внутренних органов малыш скончался в больнице.
9-летнего брата умершего из неблагонадежного семьи изъяли чиновники Службы по делам детей и семьи Деснянской райгосадминистрации.
Убийцу полицейские задержали на месте происшествия. Его посадили в следственный изолятор, откуда он не выходил в течение всего расследования.
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