Второй раз после освобождения: в Киеве осудили разбойника, которого помиловал Зеленский
Много раз судимый Илья Маслов, которого президент Владимир Зеленский помиловал перед обменом заложников на российских оккупантов, террористов и уголовников, успел совершить по меньшей мере два преступления за 2 года.
Второй обвинительный приговор с момента выхода на свободу благодаря президенту Маслову вынес Святошинский районный суд Киева. Об этом сообщает "Украинская правда".
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В суде преступник полностью признал свою вину и заявил, что сожалеет о поступке.
За что посадили помилованного Зеленским рецидивиста
- Согласно материалам уголовного дела, Маслов совершил правонарушение 31 января 2020 года.
- Он нашел объявление женщины на сайте знакомств и договорился с ней о встрече в ее квартире.
- Когда женщина отвлеклась во время свидания, мужчина достал из кармана нож и приставил лезвие к ее шее.
- Затем преступник заставил потерпевшую рассказать, где она хранит деньги, и затолкал ее в ванную.
- Забрав 2 тысячи гривен и мобильный, Маслов убежал.
В 2020 осудили за аналогичное преступление
Перед назначением наказания судьи обратили внимание, что в прошлом году его признали виновным в совершении разбоя. Но тогда злоумышленник получил условный срок заключения. Сейчас же мужчину отправили в тюрьму на 7 лет, добавив к этому сроку еще 6 месяцев за предыдущее правонарушение.
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