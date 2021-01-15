Много раз судимый Илья Маслов, которого президент Владимир Зеленский помиловал перед обменом заложников на российских оккупантов, террористов и уголовников, успел совершить по меньшей мере два преступления за 2 года.

Второй обвинительный приговор с момента выхода на свободу благодаря президенту Маслову вынес Святошинский районный суд Киева. Об этом сообщает "Украинская правда".

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В суде преступник полностью признал свою вину и заявил, что сожалеет о поступке.

За что посадили помилованного Зеленским рецидивиста

Согласно материалам уголовного дела, Маслов совершил правонарушение 31 января 2020 года.

Он нашел объявление женщины на сайте знакомств и договорился с ней о встрече в ее квартире.

Когда женщина отвлеклась во время свидания, мужчина достал из кармана нож и приставил лезвие к ее шее.

Затем преступник заставил потерпевшую рассказать, где она хранит деньги, и затолкал ее в ванную.

Забрав 2 тысячи гривен и мобильный, Маслов убежал.

В 2020 осудили за аналогичное преступление

Перед назначением наказания судьи обратили внимание, что в прошлом году его признали виновным в совершении разбоя. Но тогда злоумышленник получил условный срок заключения. Сейчас же мужчину отправили в тюрьму на 7 лет, добавив к этому сроку еще 6 месяцев за предыдущее правонарушение.

Илью Маслова освободили из колонии 29 декабря 2019 года в день обмена узников Кремля на боевиков и преступников. Дела мужчины никак не касались боевых действий на Донбассе, но его почему-то включили в списки со стороны России. Представители РФ при этом рецидивиста не территорию государства-агрессора не пустили. Так он оказался на свободе и получил возможность совершать преступления.