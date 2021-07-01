Сам пострадавший художник отметил, что ему разбили нос, а при задержании он на момент потерял сознание. Полицейские же говорили о том, что Бугайчука задержали за то, что он якобы выбросил пакет с запрещенным веществом.

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Как отметила в фейсбуке депутат Анна Бондарь, этот инцидент стал поводом для проведения служебного расследования в отношении правоохранителей.

Наказали не за избиение людей

Согласно ответу полиции на депутатское обращение, полицейских-участников рейда наказали. Но не совсем за превышение служебных полномочий.

В документе с подписью председателя Национальной полиции Игоря Клименко сказано, что никакие сведения о совершении противоправных действий полицейскими не подтвердились. Однако 7 правоохранителей все же наказали.

Одного из сотрудников МВД уволили за не использование портативного видеорегистратора. За это же нарушение другим 4 правоохранителям вынесли выговоры, а еще двум – предупреждение о неполном служебном соответствии.


В полиции не считают, что жесткое задержание художника было нарушением / Фото Анны Бондарь

Что известно об избиении Дмитрия Бугайчука полицейскими в Киеве

  • Инцидент произошел на Подоле 19 мая, когда правоохранители проводили рейд.
  • Полицейские якобы увидели, как художник выбросил пакетик с наркотическими веществами, после чего начали его задерживать.
  • Один из стражей порядка применил к Бугайчуку силу, из-за чего художник упал и ударился головой об асфальт.
  • Кроме того, очевидцы утверждают, что копы также применили газ к свидетелям, которые пытались спросить о причине задержания Бугайчука.