В Киеве уволили полицейских, которые избили известного художника
Источник:фейсбук Анны Бондарь
В МВД наказали полицейских, которые по неизвестным причинам жестко задержали известного художника Дмитрия Бугайчука. Инцидент произошел 19 мая возле ночного клуба Closer в Киеве.
Сам пострадавший художник отметил, что ему разбили нос, а при задержании он на момент потерял сознание. Полицейские же говорили о том, что Бугайчука задержали за то, что он якобы выбросил пакет с запрещенным веществом.
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Как отметила в фейсбуке депутат Анна Бондарь, этот инцидент стал поводом для проведения служебного расследования в отношении правоохранителей.
Наказали не за избиение людей
Согласно ответу полиции на депутатское обращение, полицейских-участников рейда наказали. Но не совсем за превышение служебных полномочий.
В документе с подписью председателя Национальной полиции Игоря Клименко сказано, что никакие сведения о совершении противоправных действий полицейскими не подтвердились. Однако 7 правоохранителей все же наказали.
Одного из сотрудников МВД уволили за не использование портативного видеорегистратора. За это же нарушение другим 4 правоохранителям вынесли выговоры, а еще двум – предупреждение о неполном служебном соответствии.
В полиции не считают, что жесткое задержание художника было нарушением / Фото Анны Бондарь
Что известно об избиении Дмитрия Бугайчука полицейскими в Киеве
- Инцидент произошел на Подоле 19 мая, когда правоохранители проводили рейд.
- Полицейские якобы увидели, как художник выбросил пакетик с наркотическими веществами, после чего начали его задерживать.
- Один из стражей порядка применил к Бугайчуку силу, из-за чего художник упал и ударился головой об асфальт.
- Кроме того, очевидцы утверждают, что копы также применили газ к свидетелям, которые пытались спросить о причине задержания Бугайчука.