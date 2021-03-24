В Киеве от COVID-19 снова умерло рекордное количество людей
Количество новых случаев заболевания COVID-19 в Киеве, которые официально признали и внесли в статистике за 23 марта также побило рекорд за период третьей волны.
Источник:24 канал
Неуклонно растет не только цифра активных больных, но и количество людей, находящихся в тяжелом состоянии и нуждающихся в госпитализации. А вот количество свободных койкомест уменьшается до критически маленьких показателей.
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Согласно официальным данным аппарата СНБО, с 23 марта в Киеве умерли 49 больных коронавирусом. И это самый большой показатель с начала пандемии.
Почти 4 тысячи положительных тестов
В официальную статистику также внесли 1300 новых случаев заболевания и 1350 подозрений. За сутки выздоровели от COVID-19 лишь 333 человека, а общее количество больных увеличилось на 918.
Даже данные Минздрава свидетельствуют об ухудшении ситуации изо дня в день и о том, что объявленный в столице локдаун пока не сказался.
Информация от Центра общественного здоровья, которую на этот раз выложили на соответствующем сайте, свидетельствует о том, что за минувшие сутки в лабораториях столицы провели 12 496 тестов путем ПЦР. Среди них 3145 положительных. Также 2952 человека сдали анализы на выявление антител. 804 результаты были положительными.
С начала пандемии в Киеве:
- Выявили 155 336 случаев заболевания COVID-19;
- 31 63 человека умерли от коронавируса;
- 103 122 инфицированных выздоровели;
- 177 149 человек не сдали тест или врачи не смогли подтвердить у них диагноз.
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