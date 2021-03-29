В Александровской городской больницы Киеве 29 марта умерла жительница Васильковского района области Диана Родикова. На прошлой неделе от вызванных коронавирусной болезнью осложнений умер ее муж Владимир.

О смерти супругов, которые воспитывали 12 детей, написала в фейсбуке председатель Васильковского районного совета Киевской области Наталия Баласинович. Политик выразила соболезнования детям, родственникам и друзьям семьи Родиковых.

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Также чиновница в очередной раз подчеркнула важность соблюдения всех карантинных мероприятий, поскольку ситуация с COVID-19 остается крайне тяжелой.

Недавно стала матерью-героиней

Семья Родиковых была известной на Киевщине. Супруги с началом войны переехали сюда из Макеевки Донецкой области.

12 февраля этого года Диану Родикову наградили званием мать-героиня.

Впрочем, в марте мужчина с женщиной тяжело заболели коронавирусом. У них почти мгновенно начались осложнения, из-за чего супругов госпитализировали в Александровскую больницу.

20 марта в реанимации умер Владимир Родиков.

Жену мужчины медики пытались спасти еще 9 дней, но ее организм не выдержал. Без родителей остались 5 совместных детей пары, а также 8 приемных. Старшие сын и дочь семьи Родиковых уже живут отдельно, поскольку является совершеннолетними.

За минувшие сутки в Киеве официально зафиксировали 402 новых случаев инфицирования коронавирусом. 25 пациентов умерли. Количество людей, которые выздоровели от заболевания, по-прежнему остается значительно меньше, чтобы можно было говорить о положительной динамике.