Осталось 12 детей: в Киеве от COVID-19 умерла супружеская пара переселенцев – фото
В Александровской городской больницы Киеве 29 марта умерла жительница Васильковского района области Диана Родикова. На прошлой неделе от вызванных коронавирусной болезнью осложнений умер ее муж Владимир.
Источник:фейсбук Натальи Баласинович
О смерти супругов, которые воспитывали 12 детей, написала в фейсбуке председатель Васильковского районного совета Киевской области Наталия Баласинович. Политик выразила соболезнования детям, родственникам и друзьям семьи Родиковых.
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Также чиновница в очередной раз подчеркнула важность соблюдения всех карантинных мероприятий, поскольку ситуация с COVID-19 остается крайне тяжелой.
Недавно стала матерью-героиней
- Семья Родиковых была известной на Киевщине. Супруги с началом войны переехали сюда из Макеевки Донецкой области.
- 12 февраля этого года Диану Родикову наградили званием мать-героиня.
- Впрочем, в марте мужчина с женщиной тяжело заболели коронавирусом. У них почти мгновенно начались осложнения, из-за чего супругов госпитализировали в Александровскую больницу.
- 20 марта в реанимации умер Владимир Родиков.
Жену мужчины медики пытались спасти еще 9 дней, но ее организм не выдержал. Без родителей остались 5 совместных детей пары, а также 8 приемных. Старшие сын и дочь семьи Родиковых уже живут отдельно, поскольку является совершеннолетними.
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