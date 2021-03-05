В Киеве продолжается вакцинация против коронавируса. По состоянию на 5 марта медики сделали уже 434 прививки.

Такую цифру во время брифинга назвал мэр столицы Виталий Кличко.

Читайте также Ляшко назвал противопоказания к вакцинации от COVID-19

По его словам, среди тех, кто согласился на вакцинацию в Киеве – 16 известных людей. Они согласились на процедуру, чтобы показать всем киевлянам безопасность вакцинации.

Напомним, что вакцинация от COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля. Город получил от Министерства здравоохранения 42 600 доз вакцин производства Oxford / AstraZeneca (Covishield).

Кто первый получил вакцину в Киеве

Первую вакцину в Киеве получил заведующий отделением инфекционной реанимации Александровской клинической больницы Алексей Куценко, который больше месяца назад переболел коронавирусом.

Вакцинацию киевлянам делают абсолютно бесплатно, кроме того, процедура не является принудительной.