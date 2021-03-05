В Киеве от COVID-19 уже вакцинировали более 400 человек: среди них много известных людей
В Киеве продолжается вакцинация против коронавируса. По состоянию на 5 марта медики сделали уже 434 прививки.
Источник:24 канал
Такую цифру во время брифинга назвал мэр столицы Виталий Кличко.
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По его словам, среди тех, кто согласился на вакцинацию в Киеве – 16 известных людей. Они согласились на процедуру, чтобы показать всем киевлянам безопасность вакцинации.
Напомним, что вакцинация от COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля. Город получил от Министерства здравоохранения 42 600 доз вакцин производства Oxford / AstraZeneca (Covishield).
Кто первый получил вакцину в Киеве
Первую вакцину в Киеве получил заведующий отделением инфекционной реанимации Александровской клинической больницы Алексей Куценко, который больше месяца назад переболел коронавирусом.
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