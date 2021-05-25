Судно крутилось, довольно быстро дрейфовало по течению и сбивало буи. В это время на реке рыбачили полицейские – у них был выходной.

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Думали, что зацепит мост

Они решили, что баржа может зацепить пешеходный мост, ведь на судне был высокий кран. Чтобы предотвратить бедствие, полицейские немедленно уведомили коллег о ситуации.

Полиция эвакуировала всех людей с моста, но, к счастью, баржа легко прошла под ним и даже не задела. Впоследствии баржу удалось отбуксировать в безопасное место.

Других подробностей в полиции не сообщают. Пока неизвестно, почему судно дрейфовало по реке без людей.