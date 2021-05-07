В частности, выяснилось, что задержанные за убийство мужчины сначала сильно избили бездомного, придя в заброшенное помещение, где он, вероятно, жил. Когда мужчина уже не мог себя защищать – нападавшие облили его легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли.

К теме В Киеве заживо сожгли человека: 2 злоумышленников задержали

После чего они скрылись. Мужчина начал звать на помощь – его доставили в больницу, где он умер.

Нападавших задержали в течение двух часов – оказалось, что они отомстили бездомному, за то, что он якобы обидел малолетнего ребенка одного из задержанных.

Мужчинам грозит пожизненное – их действия полиция квалифицирует как убийство совершенное с особой жестокостью, по предварительному сговору группой лиц.

Подробности о жутком инциденте

Правоохранители получили вызов вечером 6 мая, около 19:30. Прохожие сообщили им, что на проспекте Гонгадзе просит о помощи человек, у которого загорелась одежда.

Туда сразу же отправили спасателей, врачей и сотрудников полиции.

Мы установили, что в недострой к мужчине пришли 2 местных жителей, которые начали конфликт, избили его, а потом подожгли,

– отметил Андрей Крищенко, начальник полиции Киева.

Обратите внимание! Задержанные – уроженцы Киева, 1997 и 2002 годов рождения. Ранее они не привлекались к уголовной ответственности.

По словам Крищенко, следователи готовят задержанным сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Полиция задержала злоумышленников: смотрите видео