Власти столицы отказались от повышения максимально разрешенной скорости на некоторых дорогах города до 80 километров в час. Мотивируют такое решение в КГГА тем, что ни одна из 17 улиц не подпадает под необходимые критерии для ускоренного движения.

По словам директора коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения" Виктора Черния, окончательно ввести максимально разрешенную скорость на отметке 50 километров в час чиновники решили после комиссионного обследования участков дорог. Речь идет об улицах, на которых Киевсовет позволяла увеличивать скорость транспорта с 1 апреля до 1 ноября.

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На всех 17 улицах, где раньше действовала "сезонная скорость", сохраняется высокий уровень аварийности и ДТП с тяжкими последствиями.

Где в Киеве с 1 апреля не увеличат максимально разрешенную скорость

проспект Шухевича (от Северного моста до улицы Бальзака);

улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

улица Саперно-Слободская (от ул. Гринченко до Южного моста);

улица Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Из-за остановок и велодорожек

Чиновники и правоохранители прислушались к мнению велосипедистов, призвали не повышать разрешенную скорость для автомобилей. Также в КГГА обратили внимание на то, что на улицах города размещены заведения массового посещения людей, а также остановки для транспорта без карманов.

На эти улицы приходится треть всех погибших и пятая часть всех травмированных в ДТП в Киеве за 3,5 года. Это 182 смерти и 1789 травмированных. Таковы выводы велосообщества города, опирающиеся на официальные данные патрульной полиции,

– отметил Черний.