Безопаснее медленно: в Киеве отказались переходить на "летнюю" скорость для движения
Власти столицы отказались от повышения максимально разрешенной скорости на некоторых дорогах города до 80 километров в час. Мотивируют такое решение в КГГА тем, что ни одна из 17 улиц не подпадает под необходимые критерии для ускоренного движения.
Источник:КГГА
По словам директора коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения" Виктора Черния, окончательно ввести максимально разрешенную скорость на отметке 50 километров в час чиновники решили после комиссионного обследования участков дорог. Речь идет об улицах, на которых Киевсовет позволяла увеличивать скорость транспорта с 1 апреля до 1 ноября.
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На всех 17 улицах, где раньше действовала "сезонная скорость", сохраняется высокий уровень аварийности и ДТП с тяжкими последствиями.
Где в Киеве с 1 апреля не увеличат максимально разрешенную скорость
- проспект Шухевича (от Северного моста до улицы Бальзака);
- улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);
- Надднепрянское шоссе;
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
- улица Саперно-Слободская (от ул. Гринченко до Южного моста);
- улица Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).
Из-за остановок и велодорожек
Чиновники и правоохранители прислушались к мнению велосипедистов, призвали не повышать разрешенную скорость для автомобилей. Также в КГГА обратили внимание на то, что на улицах города размещены заведения массового посещения людей, а также остановки для транспорта без карманов.
На эти улицы приходится треть всех погибших и пятая часть всех травмированных в ДТП в Киеве за 3,5 года. Это 182 смерти и 1789 травмированных. Таковы выводы велосообщества города, опирающиеся на официальные данные патрульной полиции,
– отметил Черний.
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