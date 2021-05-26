В Киеве открыли новое кафе имени Лепса: певец поддерживал российскую агрессию

В Киеве в Гидропарке открыли еще одно кафе имени Георгия Лепса. Российский певец открыто поддержал оккупацию Крыма и агрессивную политику Владимира Путина.

Фото "Лепс-бара" опубликовал в телеграме общественный деятель Сергей Стерненко. Стоит подчеркнуть, что это российская сеть и в Киеве уже открывали подобное заведение, но до начала войны в 2013 году.

Последние новости столицы Ученый совет КНУ Шевченко рассмотрит лишение Лукашенко звания почетного доктора

Он был расположен на улице Льва Толстого. Пока неизвестно, работает ли заведение.

Сторонник агрессии

Тем временем в Киеве в Гидропарке открыли кафе в честь крымнашиста и сторонника российской агрессии Григория Лепса,

– пишет Стерненко.

Что известно о Григории Лепсе

В 2014 году он говорил об оккупации Крыма: "для России очень выгодно иметь Крым".

О президенте страны-агрессора РФ Владимире Путине сказал: "Если президент так решил, значит так тому и быть".

Лепс внесен в базу сайта "Миротворец".

В сентябре прошлого года он выступал в оккупированном Донецке на центральной площади города.

Также выступал в оккупированном Крыму. А в Москве участвовал в концерте в поддержку оккупации полуострова.

В марте этого года прокуратура АР Крым и города Севастополя открыла уголовное производство в отношении 23 российских артистов, среди которых и Лепс. Они в мае 2018 года выступали на концерте по случаю открытия незаконно построенного Керченского моста из России на оккупированный полуостров.