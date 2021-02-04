В Киеве открыли обновленный сервисный центр МВД: фото
В Киеве 4 февраля открыли обновленный сервисный центр МВД. Здесь можно быстро и удобно получить, к примеру, справку о несудимости или поставить на учет автомобиль.
Источник: МВД
Центр расположен на проспекте Победы, 20 в Святошинском районе столицы и является крупнейшим в Украине. Его построили по принципу "прозрачного офиса" – центр максимально ориентирован на комфорт посетителей.
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Что нового в центре
В обновленном сервисном центре МВД предоставляют широкий спектр услуг – от выдачи справки о несудимости до постановки на учет транспортных средств.
Пространство помещения оснащено современным оборудованием, позволяющим обслуживать граждан максимально быстро. Здесь позаботились и о посетителях с детьми, для которых организовали небольшой игровой уголок.
Также установили терминалы в которых можно получить талон и не стоять в очереди, а приятно ждать ее на территории центра.
В Киеве открыли обновленный сервисный центр МВД: смотрите фото
Кроме того, здесь организован специальный автодром для сдачи практических экзаменов будущими автомобилистами, площадка для экспертов и парковка, способная разместить до 600 автомобилей.
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