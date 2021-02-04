В Киеве 4 февраля открыли обновленный сервисный центр МВД. Здесь можно быстро и удобно получить, к примеру, справку о несудимости или поставить на учет автомобиль.

Источник: МВД

Центр расположен на проспекте Победы, 20 в Святошинском районе столицы и является крупнейшим в Украине. Его построили по принципу "прозрачного офиса" – центр максимально ориентирован на комфорт посетителей.

Читайте также Киев 4 февраля парализовали пробки: онлайн-карта

Что нового в центре

В обновленном сервисном центре МВД предоставляют широкий спектр услуг – от выдачи справки о несудимости до постановки на учет транспортных средств.

Пространство помещения оснащено современным оборудованием, позволяющим обслуживать граждан максимально быстро. Здесь позаботились и о посетителях с детьми, для которых организовали небольшой игровой уголок.

Также установили терминалы в которых можно получить талон и не стоять в очереди, а приятно ждать ее на территории центра.

В Киеве открыли обновленный сервисный центр МВД: смотрите фото

Кроме того, здесь организован специальный автодром для сдачи практических экзаменов будущими автомобилистами, площадка для экспертов и парковка, способная разместить до 600 автомобилей.