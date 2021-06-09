Записаться на массовую вакцинацию в МВЦ можно через сервис helsi.me. Впрочем, на выходных вплоть до 19 июня свободных мест в электронной очереди уже нет.

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Получить прививку против COVID-19, согласно условиям МОЗ, могут все, кто заранее записался, а также зарегистрировал заявку на вакцинацию в приложении "Дия".

Как записаться на массовую вакцинацию от COVID-19 В Киеве

Чиновники говорят, что на сайте сервиса каждый желающий может выбрать день и время вакцинации – с 10:00 до 13:00, либо с 13:30 до 17:30.

После этого, пользователям должно поступить смс-сообщение, которое нужно показать при входе в пункт вакцинации. Также с собой надо иметь паспорт и подтверждение записи в "Дия".

Кроме того, киевлян призывают заблаговременно заключить декларацию с семейным врачом, поскольку без нее сделать прививку будет невозможно. Подписание декларации в МВЦ замедляет процесс вакцинации и может значительно задержать очередь.

Предварительная запись на массовую вакцинацию пока доступна только в Киеве. Однако мы надеемся, что скоро такая возможность появится и у других жителей страны, – отметили на странице HELSI для пациентов в фейсбуке.

По состоянию на 9 июня в Украине 1 328 068 жителей получили первую дозу прививки против COVID-19. Вторую дозу вакцины получили 161 378 человек.