В Киеве открыли первый БДСМ-клуб: там будет не только боль и насилие

В Киеве открыли первый БДСМ-клуб. Его владельцы уверяют, что воплощение сексуальных фантазий больше не табу, а такой вид "развлечений" якобы не считают извращением.

Это будет закрытый клуб для поклонников субкультуры БДСМ, которая по словам сексологов, является очень популярной. Посетителям предлагают не только смотреть на шоу, но и взять в нем участие.

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Без телефонов, камер и комплексов

Впрочем, клиентам клуба обещают анонимность – внутри запрещена фото– и видеосъемка. Заведение назвали BiBar. Его владельцы подчеркивают, что это место эстетки и красоты.

Шоу в клубе выглядит так / Фото BiBar

Или БДСМ – это о чувственности

Владелец клуба заявил, что люди привыкли ассоциировать БДСМ исключительно с навязанной порноиндустрией картинкой: боль, кровь и насилие. На самом деле это о чувственности и эмпатии.

Это место для желающих попробовать новое, пощекотать нервы, приобщиться к БДСМ-культуре правильно и безопасно. Пространство, в котором люди смогут открыто проявлять и реализовывать свои фантазии. Это место об эстетике, красоте и шоу,

– рассказал владелец клуба Олег Соколов.

Он также отметил, что все, что происходит в БДСМ-практиках, происходит по обоюдному согласию.

Согласно данным Pornhub, в 2020 году Украина вошла в топ-15 стран по интересу к БДСМ.