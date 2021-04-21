В Киеве во всех районах открыли выставку к 35-летию Чернобыльской катастрофы
В Киеве с 21 апреля во всех районах открыли интерактивные выставки "35 лет Чернобыльской катастрофы". На стендах – история ликвидации последствий аварии.
Источник:КГГА
Выставка иллюстрирует, насколько сильно катастрофа повлияла на всю жизнь киевлян. Сейчас в городе живет более 48 тысяч человек, которых так или иначе коснулась катастрофа.
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Цель выставки
В спасательной операции принимали участие не только пожарные и военные, но и ученые, которые исследовали влияние радиации, врачи, которые спасали пострадавших, городская администрация, которая пыталась сделать все возможное для защиты населения, и просто неравнодушные граждане.
Эти стенды – больше, чем просто фотографии. Это напоминание о том, что авария повлияла на жизнь тысяч людей и изменила мир навсегда,
– подчеркнула заместитель председателя КГГА Марина Хонда.
Интерактивная выставка будет проходить во всех районах Киева. На каждой локации будет размещено 5 информационных кубов.
В Киеве открыли выставку к 35-летию Чернобыльской катастрофы: смотрите фото
Фото: КГГА
Перечень локаций
- Голосеевский район – парк имени М. Рыльского;
- Дарницкий район – парк "Позняки";
- Деснянский район – улица Маяковского, 29;
- Днепровский район – парк "Победы" (улица Жмаченка);
- Оболонский район – парк "Наталка";
- Подольский район – площадь Почтовая;
- Святошинский район – парк "Совки";
- Соломенский район – парк "Отрадный" (улица Героев Севастополя, 35-37);
- Печерский и Шевченковский районы – улица Крещатик (возле здания КГГА и другая сторона улицы).
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