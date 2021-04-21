В Киеве с 21 апреля во всех районах открыли интерактивные выставки "35 лет Чернобыльской катастрофы". На стендах – история ликвидации последствий аварии.

Выставка иллюстрирует, насколько сильно катастрофа повлияла на всю жизнь киевлян. Сейчас в городе живет более 48 тысяч человек, которых так или иначе коснулась катастрофа.

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Цель выставки

В спасательной операции принимали участие не только пожарные и военные, но и ученые, которые исследовали влияние радиации, врачи, которые спасали пострадавших, городская администрация, которая пыталась сделать все возможное для защиты населения, и просто неравнодушные граждане.

Эти стенды – больше, чем просто фотографии. Это напоминание о том, что авария повлияла на жизнь тысяч людей и изменила мир навсегда,

– подчеркнула заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Интерактивная выставка будет проходить во всех районах Киева. На каждой локации будет размещено 5 информационных кубов.

В Киеве открыли выставку к 35-летию Чернобыльской катастрофы: смотрите фото



Фото: КГГА Фото: КГГА

Перечень локаций

Голосеевский район – парк имени М. Рыльского;

Дарницкий район – парк "Позняки";

Деснянский район – улица Маяковского, 29;

Днепровский район – парк "Победы" (улица Жмаченка);

Оболонский район – парк "Наталка";

Подольский район – площадь Почтовая;

Святошинский район – парк "Совки";

Соломенский район – парк "Отрадный" (улица Героев Севастополя, 35-37);

Печерский и Шевченковский районы – улица Крещатик (возле здания КГГА и другая сторона улицы).