Сейчас вакцинировать будут китайским препаратом CoronaVac. 25 мая столица получила от Министерства здравоохранения более 20 тысяч доз.

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Кого уже вакцинировали

Виталий Кличко сообщил, что всего в столице уже вакцинировали более 113 тысяч человек. Это, в основном, – медики, а также:

социальные работники,

учителя,

паралимпийцы,

маломобильные граждане.

Они получили прививки вакцинами, которые ранее предоставило Министерство здравоохранения: Covishield, CoronaVac, Pfizer и AstraZeneca. На сегодня все дозы для первичной вакцинации использованы. И продолжается ревакцинация,

– рассказал мэр.

Где есть другие пункты вакцинации

Он также сообщил, что в Киеве на базе центров первичной медико-санитарной помощи районов работают 98 дополнительных стационарных пунктов вакцинации, а также 15 мобильных бригад.

В них работают медики, прошедшие специальную подготовку. Также, город уже подготовил еще 10 мобильных бригад для работы на платформе Pfizer. Они начнут вакцинацию, как только в Украине появится эта вакцина в необходимом количестве.