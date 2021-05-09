С Днем победы над нацизмом – отныне этот праздник называется именно так, поздравили президент, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков и мэр Киева Виталий Кличко.

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Заявления украинских политиков

Владимир Зеленский записал видео по случаю 9 мая, в котором подчеркнул, что за этот день мы все должны быть благодарными. И эта благодарность не имеет границ, сроков давности или географического разделения. По словам Зеленского: "Победа для нас – это гордость, ведь украинцы были неотъемлемой ее частью".

Обращение Зеленского в День победы над нацизмом

Дмитрий Разумков также отметил большой вклад Украины во Второй мировой войне. Он отметил, что украинцы не будут отдавать победу над нацизмом другим странам, в частности России.

Мы отдали очень много для того, чтобы сегодня могли говорить о 9 мая, как о Дне победы (над нацизмом во Второй мировой войне – 24 канал). И точно не надо отдавать свою победу любой другой стране – будь то России, Беларуси или европейским государствам,

– сказал спикер парламента.

Мэр столицы Виталий Кличко также почтил память о павших во время Второй мировой войны.



Виталий Кличко поздравляет людей на 9 мая / Фото КГГА

Он отметил, что сейчас в Киеве проживают более 52 тысяч человек, которых коснулась эта страшная война. Это и ветераны Второй мировой, и члены их семей, члены семей погибших воинов.

Мы должны помнить подвиг всех, кто боролся за мир на нашей земле, за победу над нацизмом. И помнить те страшные уроки истории, чтобы больше не допустить таких трагедий,

– сказал мэр столицы.

Пророссийские "черти"

Не обошлось и без традиционного ежегодного пиара пророссийских политиков. На людях даже показался бывший лидер запрещенной коммунистической партии Петр Симоненко. Он привел к Вечному огню около 100 человек с красными флагами – многие из них не были в масках и никто не соблюдал дистанцию.

Сторонники Симоненко кричали "Слава Сталину" и пели советские песни, возложили цветы и разошлись.

Бывшие союзники коммунистов, пророссийские депутаты от ОПЗЖ, по-своему отметили этот день. Они тоже возложили цветы к мемориалу и принесли с собой красные флаги, стилизованные под запрещенные знамена СССР.

А еще пророссийские политики покатались на военной машине с надписью на украинском "С Днем победы!".



Виктор Медведчук, Вадим Рабинович и другие катаются на стилизованной военной машине / Фото "Левого Берега"

Провокации

В целом полиция доложила, что этот день прошел без серьезных нарушений. Едва ли не наибольшее внимание СМИ привлек инцидент с "зигованием". Правоохранители задержали 16-летнего юношу, который поздоровался как нацисты возле Парка Славы, в тот момент когда там были сторонники коммунистов.

Правоохранители составили админпротокол за мелкое хулиганство.

Еще одна провокация состоялась в тот момент, когда возложить цветы пришла сепаратистка Елена Бережная. Именно она увидела и забрала у памятника русского генерала Николая Ватутина импровизированный шашлык – мясо, завернутое в обертку для букетов.



Положили сырое мясо / Фото "Левого Берега"

Его кто-то положил вместо цветов, наверное для того, чтобы раздуть очередной скандал для российских телеканалов.