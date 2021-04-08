Представители киевской власти продолжают ссориться с Офисом Президента. Заместитель Кличко резко ответил на критику количества спецпропусков на транспорт. Якобы их мало напечатали.

Секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко предложил в таком случае вернуть 81 тысячу этих пропусков. Именно такое количество было выделено для работников центрального аппарата.

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Резкий ответ

Бондаренко считает, что их можно было бы передать медикам, а работников органов исполнительной власти нужно вообще перевести на удаленную работу.

Я считаю, за эти 81 тысячу мы точно обеспечим всех медработников. А центральные органы исполнительной власти, пожалуй, смысл есть немножко перевести на дистанционную работу, и хотя бы прислушаться к тем рекомендациям, что дает Минздрав, если они не прислушаются к рекомендациям местных властей,

— сказал он в эфире Телеканала "Киев".

Предыстория:

Ранее в ОПУ заявили, что столичные власти не смогли обеспечить спецпропусками в транспорт работников предприятий критической инфраструктуры на время карантина в Киеве.

С 5 по 16 апреля в Киеве действуют строгие карантинные меры: в общественный транспорт пускают пассажиров только по спецпропускам. Школы и садики закрыли.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице выдали 440 тысяч спецпропусков и больше их печатать не будут.