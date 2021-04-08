Люди, которым нужно постоянно проводить гемодиализ в институте НАН в Киеве, не могут добраться до больницы общественным транспортом, поскольку в КГГА не предусмотрели для них спецпропусков.

В соцсетях жители столицы жалуются на то, что усиление карантинных требований привело к значительному ухудшению доступа к медицинским услугам. Даже если речь идет о жизненно необходимой процедуре гемодиализа.

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С медицинскими справками в общественный транспорт людей не пускают, а в самом Институте нефрологии помочь пациентам не могут – иначе к работе не смогут добраться медики.

В КГГА говорят, что договорились с такси

Представители местной власти столицы утверждают, что справки медиков не дают людям права проезда в общественном транспорте во время усиления карантина.

Однако пациентам, которые нуждаются в гемодиализе и обслуживаются в коммунальных больницах выдали специальные промокоды для поездок в такси.

Мы договорились с тремя фирмами такси, которые перевозят таких пациентов бесплатно. Так было и в прошлом году – эти службы такси бесплатно перевозили на процедуры гемодиализа, а также онкобольных на химиетерапию. Больница на Дегтяревской – это не коммунальное учреждение. Почему так же, как и мы, не поступали в Академии медицинских наук, нам не известно,

– подчеркнули в КГГА

Из-за такой ситуации люди, которым делают диализ в Институте нефрологии, вынуждены сбрасываться на проезд в такси, чтобы добраться до учреждения. Другие же вынуждены идти пешком или договариваться с владельцами автомобилей.

Пенсионеры не могут вакцинироваться

Аналогичная медицинская проблема произошла и непосредственно в плоскости противодействия COVID-19. Пожилые люди, прививки которым сейчас делают в Киеве, банально не могут добраться к поликлиникам и больницам, чтобы получить дозу вакцины. Иногда пенсионерам, не имеющим родственников и денег на такси, приходится преодолевать пешком по несколько километров.