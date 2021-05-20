Дежурный полицейский заметил мальчика без сопровождения взрослых на станции метро "Дорогожичи". Правоохранители пообщались с ребенком, чтобы разыскать его родителей.

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По словам полицейского управления полиции в метрополитене Ивана Павлюка, полиция выяснила, что мать оставила сына с младшей дочерью и с отцом дома, а сама пошла по делам.

Мальчик самостоятельно вышел из квартиры и пошел ее искать. Правоохранители вернули мальчика маме, сейчас с ним все хорошо,

– пояснил он.

В полиции Киева отметили, что уже провели с женщиной профилактическую беседу и предупредили ее о том, что нужно быть внимательной и следить за своими детьми.

Обратите внимание! Правоохранители составили на мать мальчика административный протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

"Мать поблагодарила правоохранителей и заверила, что в будущем будет больше внимания уделять воспитанию ребенка", – говорится в сообщении.

Сеть возмущена

В комментарии к сообщению правоохранителей в фейсбуке пользователи соцсети выражают свое возмущение. Ведь не понимают, почему наказали мать, а не отца, с которыми остался ребенок.

"Круть! Отец не увидел сына, а админпротокол полицейские составили ... на маму. Отец ни при чем!";

"Это пи**ец. Мама оставила 8-летнего ребенка с папой, ребенок вышел из квартиры, за что маме впаяли штраф за безответственность"

"Кошмар. А отец ни к чему в воспитании детей и надзора за ними? В шоке".

Не исключено, что в заметке могло говориться и об отце матери, то есть дедушки мальчика. Чтобы уточнить это, 24 канал обратится за комментарием в полицию Киева.