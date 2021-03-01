В Киеве 27 февраля спасатели ГСЧС получили вызов – загорелась сауна. Как оказалось, она была обустроена прямо в подвале двухэтажного гаража. Работники МЧС вынесли из огня двоих людей – мужчину и женщину.

Они живы, их передали бригаде "скорой" с отравлением продуктами горения.

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Это произошло на Троещине, улица Радунская, 3. Огонь успел охватить 10 квадратных метров. Причина пожара пока неизвестна.

На месте происшествия работали 12 спасателей и 3 единицы техники.

26 февраля в доме в городе Васильков Киевской области вечером также случился пожар. На месте происшествия нашли тела 2 человек. А на выходных на Оболони горел мини-рынок.

Также 27 февраля в Черновцах произошел пожар в больнице. Погибли 2 человека.