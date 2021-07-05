На высоте 32 метра: в Киеве парень катался на самокате по балке пешеходного моста – видео

Отчаянный, но довольно бессмысленный поступок молодого человека сняли на видео очевидцы. Произошел он 4 июля на Парковом мосту, который объединяет Правый берег Киева с Трухановым островом.

Инцидент произошел днем, когда по пешеходному мосту проходили сотни людей. Двое молодых парней залезли на вершину опоры, но сделали это не просто так. Один из них затянул вверх самокат.

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Впоследствии парень решил прокатиться на транспортном средстве по узкой балке, соединяющей опоры.

Никто из очевидцев проступок не оценил

Наблюдали за крайне опасной поездкой молодого человека десятки прохожих. Вызывали ли они полицию, неизвестно.

После поездки в одну сторону парень развернулся и снова проехался по балке. Его товарищ в это время снимал все на видео.

Судя по тому, что никаких сообщений о падении человека с высоты не поступало, экстремалы без проблем слезли с высоты.

Несмотря на то, что катание было достаточно зрелищным, ни один из свидетелей не отреагировал на это положительно. Поскольку балка моста закреплена на высоте 32 метров, а падение с нее, скорее всего, привело бы к смерти.

В комментариях к сообщению в сообществе "Киев оперативный" пользователи также отметили, что кроме риска для собственной жизни экстремал представлял опасность для тех, кто ходит по мосту. Поскольку вероятное падение самоката или человека на прохожих также могло привести к трагедии.

Смотрите видео поездки парня по балке Паркового моста на самокате (осторожно, нецензурная лексика 18+):