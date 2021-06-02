В Киеве парень упал с электросамоката на металлические шипы: видео

Кто-то из прохожих, увидев полицию, попросил помочь парню. Когда копы подбежали к нему, то увидели, что пострадавший нуждается в госпитализации – шипы пробили грудную полость.

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Детали инцидента

Офицеры немедленно вызвали скорую, а до приезда медиков патрульные оказали первую помощь – перевязали рану.

Вскоре на место прибыла карета скорой помощи, мужчину госпитализировали в лечебное учреждение.

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