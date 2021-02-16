Загадочная смерть: в Киеве в парке нашли мертвую 20-летнюю девушку
В Киеве нашли труп девушки / 24 канал
В Киеве 16 февраля в Парке партизанской славы нашли мертвую молодую девушку. На вид ей 20 лет. Обстоятельства ее смерти в соцсети считают загадочными.
Источник:Муниципальная охрана Киева
В полиции сообщили, что следов насильственной смерти не обнаружили. Девушка опрятно одета и в хорошей одежде, а карманы вывернуты – вероятно ее ограбили.
Читайте также На Киевщине лицеистки отравились неизвестным веществом: одна умерла
В соцсетях люди шокированы новостью – тело девушки нашли днем в снегу среди парка представители Муниципальной охраны. Причины смерти пока неизвестны. Полиция устанавливает все обстоятельства.
Киевляне отмечают, что в этом парке довольно часто происходят преступления и гулять там опасно.
Поделиться новостью