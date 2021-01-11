В Киеве 11 января на улице Луговой в Оболонском районе прохожие заметили парня, который решил покончить свою жизнь, прыгнув с моста на дорогу. На место прибыли спасатели и полиция, им удалось отговорить молодого человека от самоубийства.

К спасению присоединились и прохожие. Парня полчаса уговаривали и все-таки забрали с моста. Об этом передает сайт RegionNews.

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Сейчас причины такого поступка неизвестны. На вид, это молодой парень – ему около 20 лет.

Инцидент произошел около 10: 30 на мосту по улице Луговой. Парень угрожал, что прыгнет вниз на проезжую часть улицы Богатырской.

В Киеве парень хотел прыгнуть с моста: смотрите видео