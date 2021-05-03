Согласно статистике от СНБО, в Киеве заболеваемость COVID-19 за сутки упала на 46%. Это, судя по всему, связано с выходными и резким уменьшением количества людей, которые сдавали тесты, а не с победой над болезнью.

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В Центре общественного здоровья отчитываются о 160 положительных ПЦР-тестах, которые сделали за 2 мая.

Болеет почти рекордное количество киевлян

Хотя ситуацию с распространением COVID-19 в Киеве чиновники называют такой, что стабилизировалась, пока инфицированными остаются 67 274 человека. И это количество является чуть ли не рекордным за все время пандемии.

За 2 мая умерли от коронавирусной болезни 23 человека. Выздоровели только 66.

Или делали на Пасху в столице прививки, неизвестно. Последний раз чиновники обновляли информацию о вакцинации населения в столице еще 1 мая. Тогда за сутки дозу препарата против COVID-19 получили 74 человека.

С начала пандемии в Киеве: заболели COVID-19 196 441 житель;

умерли 4 666 человек;

выздоровели 123 501 житель Киева.

С 1 мая в Киеве ослабили карантин. Смягчение противоэпидемиологических мероприятий запланировано на 5 мая. В столице откроют детские сады, школы и вузы. В спортивных учреждениях позволят начать учебно-тренировочный процесс. Также киевляне получат полный доступ к социальным услугам.



Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала