Чтобы как можно меньше киевлян нарушали противоэпидемиологические нормы, на Пасху и поминальные праздники на улицы столицы выпустят дополнительные силы патрульных и муниципальной стражи.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, на Пасху и поминальные дни в Киеве не только усилят карантин, но и контроль над тем, как его соблюдают жители и учреждения. Работать правоохранители будут не только в парках и скверах, но и возле религиозных учреждений.

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Во время поминальных дней полицейские и бойцы муниципальной стражи будут следить за численностью людей и масочным режимом на городских кладбищах.

Какие ограничения будут действовать в Киеве на Пасхальные праздники

Как утверждает городской голова, представители властей столицы разработали противоэпидемические правила, которые будут работать в праздничные дни.

Представителям всех конфессий рекомендовали проводить богослужения онлайн и строго следить за социальной дистанцией и масочным режимом внутри храмов.

Освящение пасхальных корзин церковники должны осуществлять на улице с соблюдением дистанции между прихожанами.

Кличко подчеркнул, что вернуться к обычной жизни после локдауна Киев никак не может. Поскольку ситуация требует строгого контроля за распространением COVID-19.

Мы будем ослаблять карантин постепенно, учитывая ситуацию. Потому что важно не потерять контроль над распространением болезни и не допустить нового инфекционного взрыва,

– подчеркнул мэр.

На Пасху в Киеве будут действовать ограничения, которые предусмотрены оранжевой зоной адаптивного карантина. Из красной зоны Киев должен официально выйти 1 апреля.



Какие ограничения действуют в каждой из зон карантина в Украине / инфографика 24 канала