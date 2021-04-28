В Киеве на Пасху усилят карантинные мероприятия и контроль за их соблюдением
Чтобы как можно меньше киевлян нарушали противоэпидемиологические нормы, на Пасху и поминальные праздники на улицы столицы выпустят дополнительные силы патрульных и муниципальной стражи.
Источник:КМДА
По словам мэра столицы Виталия Кличко, на Пасху и поминальные дни в Киеве не только усилят карантин, но и контроль над тем, как его соблюдают жители и учреждения. Работать правоохранители будут не только в парках и скверах, но и возле религиозных учреждений.
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Во время поминальных дней полицейские и бойцы муниципальной стражи будут следить за численностью людей и масочным режимом на городских кладбищах.
Какие ограничения будут действовать в Киеве на Пасхальные праздники
Как утверждает городской голова, представители властей столицы разработали противоэпидемические правила, которые будут работать в праздничные дни.
- Представителям всех конфессий рекомендовали проводить богослужения онлайн и строго следить за социальной дистанцией и масочным режимом внутри храмов.
- Освящение пасхальных корзин церковники должны осуществлять на улице с соблюдением дистанции между прихожанами.
Кличко подчеркнул, что вернуться к обычной жизни после локдауна Киев никак не может. Поскольку ситуация требует строгого контроля за распространением COVID-19.
Мы будем ослаблять карантин постепенно, учитывая ситуацию. Потому что важно не потерять контроль над распространением болезни и не допустить нового инфекционного взрыва,
– подчеркнул мэр.
Какие ограничения действуют в каждой из зон карантина в Украине / инфографика 24 канала
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