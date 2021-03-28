В Киеве патрульная полиция ограничит прием людей из-за карантина
В Киеве патрульная полиция ограничит прием людей из-за карантина / kyivpatrol
Из-за сложной ситуации с коронавирусом в управлении патрульной полиции Киева ограничивают прием людей. Отдел административной практики будет принимать граждан 2 дня в неделю.
Источник:Патрульная полиция Киева
Так, отдел будет принимать в понедельник и четверг. Время работы – с 9: 00 до 13:00.
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В полиции подчеркнули, что это касается только неотложных вопросов. Например, возврат водительского удостоверения, если срок действия временного разрешения истекает, или эвакуации автомобиля.
По другим вопросам просят обращаться в управление письменно. Также можно писать на электронную почту kyiv@patrol.police.gov.ua
Коронавирус в Киеве: какая ситуация
- В Киеве начало стремительно расти количество новых больных коронавирусом. Например, за сутки 27 марта диагностировали 374 случая COVID-19.
- С начала пандемии, по данным СНБО, в столице обнаружили более 159 тысяч больных. Выздоровели около 104 тысячи человек, умерли – 3309.
- Поэтому в Киеве с 20 марта ввели локдаун. Затем столицу и Киевскую область отнесли в красную зону карантина.
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