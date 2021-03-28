Из-за сложной ситуации с коронавирусом в управлении патрульной полиции Киева ограничивают прием людей. Отдел административной практики будет принимать граждан 2 дня в неделю.

Так, отдел будет принимать в понедельник и четверг. Время работы – с 9: 00 до 13:00.

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В полиции подчеркнули, что это касается только неотложных вопросов. Например, возврат водительского удостоверения, если срок действия временного разрешения истекает, или эвакуации автомобиля.

По другим вопросам просят обращаться в управление письменно. Также можно писать на электронную почту kyiv@patrol.police.gov.ua

Важно! В полиции отметили, что надо обратить внимание на требования по оформлению таких обращений. Они указаны в законе "Об обращениях граждан".

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