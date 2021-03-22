В Киеве еще один курьер устроил опасные гонки с полицией: эпичное видео
Столичные патрульные поймали работника компании Bolt Food. Последний на мопеде крайне грубо нарушал правила дорожного движения. Инцидент в Киеве произошел вечером 21 марта.
Источник:Патрульная полиция Киева
Во время патрулирования правоохранители заметили, как курьер проехал прямо с полосы, движение по которой разрешено только налево. Патрульные решили остановить нарушителя, однако тот хотел повторить поступок своего коллеги.
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Сначала пилот мопеда остановился, но потом внезапно ускорился и стал убегать от патрульных.
Бежал пешеходной зоной
- Первое нарушение ПДД курьер совершил на улице Генерала Алмазова.
- Во время гонки он на мопеде Yamaha уехал из проезжей части на тротуар и пытался бежать, подвергая при этом опасности как себя, так и пешеходов.
- Задержать злоумышленника правоохранители смогли только потому, что он не знает города и заехал на тупиковую улицу.
Патрульные выяснили, что работник Bolt Food вообще не имеет права управлять мопедом. Поэтому на него составили протокол за это нарушение, а также за невыполнение требований полиции об остановке.
Если суд признает вину курьера, ему грозит 6 800 гривен штрафа.
Смотрите видео гонки патрульных и курьера службы доставки в Киеве:
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