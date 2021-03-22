Столичные патрульные поймали работника компании Bolt Food. Последний на мопеде крайне грубо нарушал правила дорожного движения. Инцидент в Киеве произошел вечером 21 марта.

Во время патрулирования правоохранители заметили, как курьер проехал прямо с полосы, движение по которой разрешено только налево. Патрульные решили остановить нарушителя, однако тот хотел повторить поступок своего коллеги.

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Сначала пилот мопеда остановился, но потом внезапно ускорился и стал убегать от патрульных.

Бежал пешеходной зоной

Первое нарушение ПДД курьер совершил на улице Генерала Алмазова.

Во время гонки он на мопеде Yamaha уехал из проезжей части на тротуар и пытался бежать, подвергая при этом опасности как себя, так и пешеходов.

Задержать злоумышленника правоохранители смогли только потому, что он не знает города и заехал на тупиковую улицу.

Патрульные выяснили, что работник Bolt Food вообще не имеет права управлять мопедом. Поэтому на него составили протокол за это нарушение, а также за невыполнение требований полиции об остановке.

Если суд признает вину курьера, ему грозит 6 800 гривен штрафа.

Смотрите видео гонки патрульных и курьера службы доставки в Киеве:

Обратите внимание! Проблема нарушений правил дорожного движения курьерами служб доставки крайне распространенная в Киеве. Большинство пилотов двухколесного транспорта с характерными рюкзаками пренебрегают ПДД. Когда же их останавливают патрульные, нередко оказывается, что они вообще не имеют прав.