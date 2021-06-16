Мчался по встречной: в Киеве патрульные остановили кортеж Суркиса, – видео

В Киеве патрульная полиция остановила кортеж братьев Суркисов. Mercedes и Toyota ехали по встречной полосе на улице Кирилловской. Это уже не первый раз футбольные функционеры попадаются из-за нарушения правил.

Пока комментариев в патрульной полиции не дают, впрочем, на Mercedes с номерами AA0006XE действительно ездили братья Суркисы. Выписали ли админпротоколы нарушителям на этот раз – неизвестно.

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"Такой пофигизм это просто жесть"

Видео снял кто-то из участников движения и направил в сообщество "Киев Оперативный".

В очередной раз остановили наглый кортеж господина Суркиса, который стремительно мчался по встречной полосе по Кирилловской. Такой пофигизм это просто жесть,

– пишет автор сообщения.

Ранее Григорий Суркис на Mercedes с номерами AA0006XE попадал на камеру.



Машины братьев Суркисов / Фото gluhov.bez.cenzury

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