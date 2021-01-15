На днях киевские полицейские поймали 44-летнего мужчину, который сел за руль после огромного количества употребленного. Нарушитель правил дорожного движения признался в совершении нарушения.

О выявлении водителя, который нагло нарушил правила дорожного движения, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева. В отношении мужчины составили протокол об управлении машиной в состоянии опьянения.

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Если суд признает его виновным, киевлянина могут оштрафовать или лишить прав.

Не смог перечислить напитки

Патрульные остановили KIA 44-летнего жителя столицы на улице Вадима Гетьмана после того, как увидели, что водитель направляет машину между полосами для движения.

Когда мужчина остановился, правоохранители сразу поняли, что он находится в состоянии сильного опьянения.

От прохождения проверки с помощью драгера водитель не отказался, а гаджет показал 2,03 промилле алкоголя в его крови. Это более чем в 10 раз больше нормы.



Водитель KIA управлял машиной в состоянии сильного опьянения / Фото пресс-службы патрульной полиции Киева

Сам водитель не пытался притворяться трезвым. И даже очень стремился перечислить все напитки, которые употреблял перед поездкой. Он вспомнил о водке, коньяке, роме и коктейлях, но сам признался, что все "меню" назвать не может.



44-летний владелец KIA может остаться без прав / Фото пресс-службы полиции Киева