Без прав и нетрезвый: в Киеве патрульные остановили таксиста-нарушителя – видео
Водителя легковушки Skoda Octavia, брендированной компанией Bolt, задержали патрульные днем 10 февраля на улице Федора Эрнста в Киеве. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Источник:Патрульная полиция Киева
Как утверждают патрульные, мужчина, вероятно, зарабатывает предоставлением услуг по перевозке пассажиров. Но во время остановки клиентов в салоне машины не было.
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Сам задержанный не отрицал, что употреблял алкоголь.
Лишен прав за нетрезвое управление
- Инспекторы полиции предложили водителю пройти освидетельствование на драгере.
- Прибор показал 2,9 промилле алкоголя в крови таксиста, что почти в 15 раз превышает норму.
- Сам водитель говорил, что уже едет домой с работы, а выпил "всего 100 граммов".
Правда, показатели драгера никак не совпадают с утверждением о якобы небольшом количестве алкоголя.
Кроме того, как выяснили патрульные, в январе этого года Соломенский районный суд лишил нарушителя права управления машиной на год. Таким образом мужчину наказали за управление в состоянии опьянения. В прошлый раз освидетельствование показало у него 2,87 промилле.
На нарушителя составили протокол об управлении в нетрезвом состоянии, а также об управлении авто без прав. Ему грозит штраф и пролонгация запрета управлять машиной.
Смотрите видео с нетрезвым таксистом, которого месяц назад лишили прав в Киеве:
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