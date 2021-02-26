В Соломенском районе Киева на улице Митрополита Василия Липковского патрульные заметили "ВАЗ", водитель которого не мог нормально управлять автомобилем во время движения назад. Как выяснилось, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Инспекторы патрульной полиции утверждают, что решили поинтересоваться у владельца машины, что именно мешает ему нормально управлять машиной.

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Впрочем, нормально отвечать на вопросы полицейских мужчина не мог.

От освидетельствования отказался

Правоохранители сразу поняли, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, и предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения.

Впрочем, от освидетельствования мужчина отказался, но и без показателей драгера или медиков полицейские видели его состояние.

Пытаясь выйти из машины, водитель несколько раз нажал на звуковой сигнал и чуть не упал.

В отношении 46-летнего киевлянина составили протокол по статье об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а за руль его не пустили.

Ключи и документы на машину правоохранители передали его трезвому родственнику.

Если суд признает вину мужчины, ему грозит 10 200 гривен штрафа с вероятным лишением прав на год.

Смотрите видео с нетрезвым водителем в Киеве: