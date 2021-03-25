Поймали за руку в последний момент: в Киеве патрульные спасли мужчину, который выпал с балкона
Правоохранители поймали мужчину, который сорвался с балкона многоэтажки в Святошинском районе Киева. Произошло это днем 24 марта.
Источник:патрульная полиция Киева
О мужчине, который не совсем адекватно себя ведет, полицейским сообщила женщина-свидетель. Заявительница рассказала, что житель многоэтажки на улице Борщаговской выбрасывает предметы на улицу из окна и собирается прыгнуть с высоты.
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Патрульные, прибывшие на вызов, сразу поняли, что житель квартиры действительно сорвется с балкона на 4 этаже.
Затянули вдвоем
- Инспекторы полиции успели вовремя подняться наверх и попасть в жилье мужчины в тот момент, когда он уже начал падать.
- Патрульный Андрей Гончарук смог фактически в последний момент ухватить мужчину за руку.
- На помощь правоохранителю пришла его коллега Юлия Литвинова, после чего полицейские вдвоем затащили мужчину внутрь помещения.
Киевлянина передали врачам, которые приняли решение госпитализировать его в медицинское учреждение для психически больных.
Смотрите видео спасения киевлянина, который сорвался с балкона:
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