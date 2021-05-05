Видео сразу стало вирусным и разлетелось в соцсетях. Водитель, который не захотел, чтобы правоохранители забрали его документы попросил не "выдирать" их из рук.

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Хамское поведение полиции

В ответ он услышал ругань и угрозы.

Сейчас вылетишь на х*й из этой машины, бл*дь. Документы давай. Немножко путаешь что-то? Я тебя сейчас за уши вытащу,

– отреагировал на замечание водителя агрессивный полицейский.

Впоследствии правоохранители все-таки вытащили мужчину из машины и обыскали. Его дальнейшая судьба и детали инцидента пока неизвестны.

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Реакция руководства полиции

В комментарии для сайта 24 канала в пресс-службе патрульной полиции Киева сказали, что реакция будет и пообещали вскоре опубликовать официальное заявление относительно этого события.