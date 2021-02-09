В Киеве патрульные полицейские помогли беременной женщине и ее маленькому сыну. Копы нянчили мальчика, пока его маме оказывали помощь в больнице.

В пресс-службе Патрульной полиции отметили, что маленький мальчик путешествовал с мамой транзитом через Украину, и внезапно беременной женщине стало плохо. Ее осмотрели врачи и госпитализировали в роддом. Поскольку размещение в заведении с детьми невозможно, на место вызвали патрульных.

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Напарники Иван Дивилов и Андрей Лебедев быстро поладили с мальчиком. И пока коллеги из ювенальной превенции оформляли необходимые документы, патрульные проводили время с ребенком, чтобы он зря не волновался. Инспекторы провели ему экскурсию по Голосеевскому управлению полиции и играли в разные игры,

– пишут на фейсбук-странице Патрульной полиции.

Чтобы поддержать мальчика, патрульные отвезли его на служебном автомобиле в детскую больницу, где он подождет выздоровления мамы. На прощание полицейские подарили ему книжки и игрушки.

Всего несколько дней назад этот экипаж задерживал предполагаемого убийцу, а сегодня играли с маленьким ребенком. "Вот такой непредсказуемой и разнообразной бывает служба патрульных", – говорится в сообщении.