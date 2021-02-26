Выпила 3 упаковки таблеток: в Киеве патрульные спасли девушку от самоубийства
В Киеве патрульная полиция спасла 26-летнюю девушку от самоубийства. Она поссорилась с парнем и наглоталась таблеток. Правоохранители помогли ей прочистить желудок и все время поддерживали разговор, пока не приехала скорая.
Источник:Патрульная полиция Киева
Очевидно, что произошла какая-то любовная драма – в полицию позвонил парень и сказал, что его девушка чувствует себя плохо и прощается с родными. Патрульные немедленно отправились на помощь.
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Патрульные подошли к спасению деликатно
Офицер Даниил Сайков зайдя в коридор сначала спросил, можно ли им зайти в комнату, а затем полицейские увидели на кровати полуживую девушку. Рядом с ней лежали три пустых пакета таблеток.
Напарница Сайкова Олеся Наталич повела несчастную в ванну и помогла прочистить желудок.
"Во время карантина стало тяжело"
Девушка рассказала ей, что во время карантина в жизни все стало плохо. Полицейская поддержала девушку и посоветовала ей даже завести другого парня.
До приезда врачей, инспекторы поддерживали разговор с пострадавшей, не давая ей заснуть.
В Киеве патрульные спасли девушку от самоубийства: смотрите видео
Пресс-служба патрульной полиции поделилась фото героини этого сюжета.
Офицер Олеся Наталич / Фото патрульной полиции
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